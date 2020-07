La Primera dama Fabiola Yáñez entregó sillas de ruedas a niños con discapacidad motriz

La historia de Francesco Sovanni nos conmueve a todos. Se trata de un pequeño vecino de Lanús (hincha del Granate, obviamente), que tiene 7 años de edad y necesita medicación especial para su tratamiento. Por su discapacidad, es necesario que reciba medicinas y vacunas. Sus padres reclamaron varias veces a la entidad médica que lo atiende, sin respuestas.

Ante la desesperación del cuadro del pequeño, su madre Nora hizo dar a conocer la situación que vivía en las redes sociales: le pidió a su prestadora de medicina Swiss Medical que le suministre la medicación que necesita para continuar su tratamiento.

"Hola A todos !!! Necesito de todos Ustedes!!!!!!! La realidad es que Fran empeoró este último tiempo, hace episodios que se nos desvanece y desde ayer se cae al suelo y no tiene fuerzas para levantarse. Vamos y venimos de internacion y la realidad que me dicen que "Mamá esto es del Autismo" su psiquiatra y la Neuróloga dicen que no, que es completamente Neurólogico. Ella solicitó internar a Fran en Fleni o Italiano y @swissmedicalgroup me lo denegó. Ya hay abogados, ya el caso de Fran está en un despacho de un diputado pero la realidad es que no Tenemos tiempo!!!! Es Urgente. A él lo espera una cama el martes 28 en el hospital británico y @swissmedicalgroup no me lo autoriza. Estoy desesperada. Se cagan en la salud y acá es un niño. No puedo esperar Más así me dijo recién la neuróloga. Pero si Swiss no me lo autoriza Qué hago???? Mande esto a una periodista del programa de Lozano y me dijo que ya lo había mandando a producción pero aún no tuve respuestas. Necesito q esto se vuelva viral por favor. Es mi única red q tengo". Con esas palabras, manifestó su desesperación.

La noticia se hizo viral de inmediato, tal como lo pidió Nora. Varios famosos se sumaron a pedir por una rápida respuesta de la prestadora de medicina de la familia y entonces, llegó la respuesta.

En las últimas horas de este miércoles, Nora publicó: "Gracias a TODOS por difundir este tema. Sin uds no hubiera sido posible... Me acaban de llamar de Swiss Medical para decirme que por todo este alboroto que les ocasioné autorizan los estudios de Fran. Quiero creer que asi será... Una vez más les agradezco de corazón, los mantendré al tanto".

Lo cierto es que el pequeño Fran necesita seguir con el tratamiento urgente para poder salir de esta dura situación que pasa: caerse y no tener fuerzas para poder levantarse, tal como lo contó su mamá.

La historia de Fran está ahora en manos de una buena atención y cobertura médica para poder revertir los inconvenientes de salud y tratar de tener una vida normal como cualquier chico de su edad. Sobre todo, mantener esa linda sonrisa con la que siempre se muestra en las redes sociales. ¡Vamos, Fran, estamos con vos!