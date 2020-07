Sergio Berni habló sobre Mario Ishii: “Fue una mala expresión que no tiene nada que ver con la realidad”

Sergio Berni, Ministro de Seguridad de La Provincia de Buenos Aires.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, defendió al intendente de José C. Paz, Mario Ishii​: "Me parece que lo que dijo fue una mala expresión que no tiene nada que ver con la realidad".

El funcionario agregó: "Lo sé porque lo conozco. Sé que es un intendente con gran experiencia en gestión. Me parece que fue algo que no supo expresar o que se sacó de contexto". Berni hizo referencia a la polémica frase de Ishii que se conoció este sábado cuando fue filmado durante una discusión en la que, enojado ante el planteo de un empleado del sector de la salud, dijo: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias".

​En el programa La Cornisa, el ministro defendió al intendente a quien aseguró conocer hace muchos años: "Gestiona uno de los distrito más castigados y postergados de la Provincia", justificó. Ante las reiteradas preguntas de los periodistas que le preguntaba por su opinión sobre aquella frase, Berni insistió en la idea de que no quiso decir exactamente eso: "No se supo expresar", reiteró.

Luego dijo que más allá de los reclamos, hay que respetar el voto de la sociedad: "Se tiene que respetar la voluntad de todas las personas de José C. Paz que lo votaron a Ishii no una vez, sino cuatro veces. Eso es faltarle el respeto a la voluntad popular". Y agregó: Más allá de lo que podamos debatir acá sobre lo que dijo o no dijo la realidad es que ahora la Justicia lo citó a declarar y es allí dónde deberá dar las explicaciones", afirmó. Es que al intendente se le abrió una investigación por sus polémicos dichos. El lunes entonces conocerá los cargos que se le imputan.

El expediente quedó a cargo del fiscal Miguel Ángel Vieira Miño, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 del Departamento Judicial de San Martín, quien analizará la información que tiene a disposición, fundamentalmente el video que se difundió en las redes sociales en el que quedó registrada una discusión entre el intendente y un empleado del sector de la salud de su comuna.