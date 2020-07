56 Municipios de la Provincia de Buenos Aires siguen en fase 5 y con actividades habilitadas

Pandemia en Argentina. NA.

En horas de la noche de este martes 28 de julio, fueron confirmados 5.939 nuevos casos de COVID-19 en Argentina. Con estos registros, suman 173.355 positivos en el país.

Del total de casos, 1.119 (0,6%) son importados, 51.090 (29,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 92.435 (53,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 97 nuevas muertes. 53 hombres, 34 residentes en la provincia de Buenos Aires; 17 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residentes en la provincia de Córdoba; 1 residente en la provincia de Río Negro; y 44 mujeres; 20 residentes en la provincia de Buenos Aires; y 21 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 1 residente en la provincia de Córdoba, 1 residente en la provincia de Mendoza y 1 residente en la provincia de Río Negro.

Estos datos se suman a los de los 23 fallecidos informados esta mañana. Habían sido 12 hombres, 8 residentes en la provincia de Buenos Aires; tres residentes en la ciudad de Buenos Aires; uno de la provincia de Mendoza; y 11 mujeres; 7 residentes en la provincia de Buenos Aires; y cuatro residentes en la ciudad de Buenos Aires.

Al momento la cantidad de personas fallecidas es 3.179.

Casos confirmados. Twitter: Juan Andrés Fraire.

Proporción de c asos confirmados. Twitter: Juan Andrés Fraire.



Ayer fueron realizadas 12.398 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 660.112 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 14.547,4 muestras por millón de habitantes.

Evolución del coronavirus. Twitter: Soledad Retamar.

A la fecha, el total de altas es de 75.083 personas.

De los casos, 4.167 son de la provincia de Buenos Aires, 1.202 de la ciudad de Buenos Aires, 158 de Jujuy, 75 de Córdoba, 73 de Río Negro, 67 de Mendoza, 63 de Santa Fe, 32 de Santa Cruz, 25 de Tierra del Fuego, 21 de Neuquén, 18 de Chaco, 17 de Tucumán, 10 de La Rioja, 9 de La Pampa, 8 de Salta, 4 de Entre Ríos, 3 de Chubut, 2 de San Luis.

Distribución de casos de coronavirus. Twitter: Soledad Retamar.

Evolución de fallecidos . Twitter: Soledad Retamar.



C oronavirus en provincia de Entre Ríos. Twitter: Soledad Retamar.



Nuevo reporte de coronavirus. Canal 26.