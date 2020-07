Renunció el abogado del jubilado que mató a ladrón Quilmes y explicó los motivos

Captura del video.

En las últimas semanas varios han sido los casos de vecinos haciendo justicia por mano propia ante los sucesivos hechos delictivos. El último se registró en Isidro Casanova, en el partido de La Matanza de la provincia de Buenos Aires. IMÁGENES SENSIBLES.

En un video que circula en redes se puede ver cómo un hombre interceptó a un ladrón cuando intentaba robar un estéreo. En ese momento lo redujeron y otros vecinos de la zona se sumaron para golpear y terminar empalando al delincuente.

Your browser does not support the video element.

El hecho se registró el último viernes 24 de julio por tarde, la avenida Marconi y la calle Viale. El joven delincuente habría intentado robar estando bajo los efectos de estupefacientes aunque aún no se ha confirmado.

De acuerdo a lo que informó el sitio local de Periodismo y Punto. Uno de los vecinos llegó a empalarlo “con un palo de escoba”.

Your browser does not support the video element.

La Policía Bonaerense logró frenar a los vecinos que han manifestado en varias oportunidades los incontables hechos de seguridad que suceden en la zona.