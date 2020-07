Trágica avalancha en Bariloche: murió el jefe de patrulla del Cerro Catedral

Mario Ruiz, Agencia NA.

Un empleado del Cerro Catedral murió como consecuencias de las heridas recibidas al quedar sepultado por una avalancha de nieve ocurrida esta mañana en ese complejo de ski situado cerca de San Carlos de Bariloche.



Se trata de Mario Ruiz, que tenía 50 años, y era jefe de Patrullas del sector norte del complejo.



Ruiz había sufrido politraumatismos y fue rescatado del sector en el que se produjo la avalancha junto a un patrullero, que también resultó con algunas lesiones, aunque permanecía fuera de peligro.



La empresa concesionaria del predio, Catedral Alta Patagonia, mediante un comunicado, consignó que "alrededor de las 8.30 horas, debido a la acumulación de la nieve precipitada en los últimos días en Catedral, se produjo una avalancha en el sector norte del centro de esquí, mientras personal del equipo de Patrulleros se trasladaba por ese sector realizando tareas de preparación previas a la apertura al público".



Según detalló la firma, "la avalancha espontánea de placa próxima al camino conocido como Intermedia se desplazó formando un cono hasta cercanías del camino ABC Norte. Dos patrulleros fueron atrapados y tuvieron que ser rescatados por sus compañeros".



"Mario Ruiz, jefe de Patrulla, fue rápidamente trasladado al Sanatorio San Carlos en estado delicado. A pesar de los intentos del personal médico falleció", detalló el informe reproducido por el sitio del diario Río Negro.

Trágica avalancha de nieve en Bariloche.



El hombre fallecido trabajaba en el complejo desde hacía 30 años y hace nueve se había convertido en jefe de patrullas.



En marzo pasado, Ruiz había regresado de los Estados Unidos, tras participar de un intercambio con centros de ski de ese país.



La empresa describió al jefe de patrullas fallecido "como un gran referente y maestro en lo que respecta a seguridad para todos los que forman parte de Catedral Alta Patagonia, por lo que lamentó "profundamente" su muerte.