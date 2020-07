Zulma Lobato fue asaltada y golpeada en Munro: le robaron $15.000 de su pensión

Leevon Kennedy fue detenida esta mañana en la puerta de su edificio.

Leevon Kennedy fue detenida este jueves por la policia de la ciudad por robar mercadería en un supermercado Día de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mediática y vidente fue sorprendida por la policía cuando intentaba entrar al edificio de Av. Santa Fé donde vive donde vive con productos que había robado de un supermercado.

Esther Lilian Beatriz Fitzner (su nombre real) fue a un supermercado ubicado a pocos metros de su casa, en el barrio porteño de Recoleta. Clientes en el lugar vieron cuando la mediática se llevó alimentos sin pagar y dieron aviso a la policía, quienes una vez que llegaron a la puerta del establecimiento la revisaron y encontraron escondidos entre sus ropas “dos quesos cremosos, tres cajas de edulcorantes y ajó en especias”.

Kennedy, autoproclamada show woman y vidente natural, fue sorprendida por la policía cuando intentaba entrar al edificio donde vive con productos que había robado de un local ubicado en la avenida Santa Fé al 900. “¿Me pueden soltar? No puedo respirar”, se escucha a la mediática decirle a los agentes en el video publicado por Alfredo, un vecino de la zona y testigo del delito.

Leevon revisada por los agente de la policía de la ciudad.

Como era de esperar, el hecho se hizo viral y los usuarios criticaron a la mediática que fue tapa de todos los portales.“Una irresponsable y una delincuente, no lo puedo creer”, “Pensé que era una señora seria, no una ladrona”, “Es increíble como uno no deja de sorprenderse con las noticias”, fueron algunos de los comentarios.