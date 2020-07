Coronavirus en Argentina: 4.890 casos y récord de muertes con 121 fallecidos en un día, hay 167.416 infectados en el país

Jorge Geffner, profesor de inmunología de la UBA e investigador del CONICET, dialogó con el ciclo "Show Attack" de Radio Latina sobre los nuevos avances que se desarrollan en el país sobre la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus.

“Hay 23 vacunas diferentes que ya han entrado a fase clínica y ya se han vacunado personas. Uno prevé que las vacunas que están en marcha van a proveer niveles muy importantes de protección”, comentó.

“No sabemos por cuánto tiempo durará esa protección y esa es una de las grandes dudas, no creemos que este caso sea un ejemplo de inmunidad de por vida. Además no sabemos si la protección será de un año, tres o cinco”, agregó.

“¿Cómo se van a distribuir los primeros lotes de decenas de millones de vacunas? Eso será un problema. Apostamos a que el criterio sea humanitario y no comercial”, manifestó.

“Es importante que la Argentina participe del desarrollo de la vacuna. Si funciona, la compañía queda comprometida a liberar dosis de la vacuna a nuestro país”, aseveró.

“No creo que vaya haber una sola vacuna si no varias vacunas con estrategias absolutamente diferentes que van a ser exitosas. No es una locura pensar en una vacuna gratuita”, dijo.

“Un gran ejemplo en Argentina es el Calendario Anual de Vacunación. No puede haber una persona que no tenga plata y por eso no se pueda vacunar”, cerró.