Cantando 2020: Karina "La princesita" abrió el show a puro lujo con hits de todos los tiempos

Fito Páez suspendió su show.

En línea con las últimas recomendaciones de las carteras de Salud nacional, provincial y municipal para hacer frente al coronavirus, Fito Páez anunció la suspensión del recital en Rosario.

A raíz de las consecuencias del brote de COVID-19, Rodeo Entertainment la productora informó que:

En sintonía con las recientes medidas comunicadas por las autoridades sanitarias y con el objetivo de proteger al público y colaboradores, se ha decidido suspender el show que Fito Paez iba a realizar mañana desde las 21:00 en el Hipódromo del Parque Independencia de Rosario, Santa Fe.

Al momento y frente a un escenario de incertidumbre respecto a la evolución de los efectos de esta pandemia, aún no se tienen certezas sobre la reprogramación del espectáculo, siendo ésta una de las principales preocupaciones de los organizadores con el fin de poder darle una respuesta a los fans que estaban esperando asistir.

Your browser does not support the video element.

Como responsables de la organización del show y de Fito Paez, hemos tomado esta decisión en pos del cuidado de la salud de todos los presentes. En este sentido, Rodeo Entertainment pide disculpas por las molestias que esto podría ocasionar.

Por último, la Productora insta a todos sus clientes y colaboradores a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de cuidados frente a la propagación del virus y hacen extensivas las sugerencias a la población del Ministerio de Salud de la Nación.