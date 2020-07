La autopsia determinó que Julieta Del Pino fue golpeada y estrangulada

Cristian Romero, el único detenido por el femicidio de Julieta.

La autopsia de Julieta Del Pino finalmente determinó que la joven de 19 años fue brutalmente golpeada y que el asesino la estranguló hasta matarla, después la arrastró hasta el patio, la tiró en un pozo y la tapó con cal y tierra. Cristian Romero, el único sospechoso, fue imputado por femicidio pero hasta ahora no quiso declarar ni mostró arrepentimiento.

Sucedió en Santa Fé en el pueblo de Berabevú que no sale todavía de la conmoción por el asesinato de Julieta, quien fue interceptada el viernes a la noche cuando volvía a su casa del trabajo y ya no volvieron a verla con vida. Aunque las primeras versiones indicaban que la víctima había sido apuñalada, el informe final de los forenses lo descartó. En cambio, siguen siendo confusas las evidencias respecto al abuso sexual que aún no pudo ser confirmado por la Justicia.

La madre de Julieta desmintió que su hija y el acusado de matarla hayan sido novios y remarcó que Romero estaba obsesionado con ella. La aclaración fue realizada luego de que dos amigas de la víctima declararon que los dos habían mantenido "algún tipo de contacto" pero que se volvió violento una vez que la relación terminó.

El femicida la obligó a subir a su auto después de que la joven abandonara el kiosco que atendía en el pueblo y se comunicara con su madre para avisarle que estaba en camino a su casa. Las cámaras registraron su paso cuando estaba a unos 300 metros de llegar, y entonces se perdió su rastro.

La búsqueda de Julieta llevó a los investigadores hasta la casa del acusado, donde encontraron su cuerpo enterrado. "El cuerpo estuvo cubierto con cal, no es casualidad Romero es albañil. También se encontró este material en el auto", destacó ayer la fiscal Susana Pepino, a cargo de la causa.

Acorralado por las pruebas, Romero no aceptó su culpabilidad. Ni siquiera declaró pero seguirá detenido y de ser encontrado culpable, será condenado a prisión perpetua. "Él ha venido a casa. Estuvo en esta mesa tomando mate. Eran compañeros de trabajo con mi hijo. Él se sacó las ganas y me la mató. Nos destrozó la vida", se lamentó Fabiana Morón, madre de la víctima, en diálogo con Canal 3.

Sí sos víctima de violencia de género comunicate gratuitamente las 24 hs. al 144.