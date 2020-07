Guernica, masiva toma de tierras, El Diario Sur

Desde hace una semana, en Guernica se empezó a ver una masiva toma de tierras. Sin resolución judicial, los vecinos manifestaron su preocupación ante el hecho.

Tal como contaron testigos, unas 300 familias con un total de 800 personas, armaron un asentamiento el pasado lunes 20 de julio en campos del barrio Villa Numancia. Y ante la situación, autoridades municipales aseguraron que intentarán que haya un desalojo en los próximos días.

Debido a la usurpación, se inició una causa judicial que recaló en la Fiscalía de Presidente Perón a cargo de Juan Cruz Condomi Alcorta. ¿Cuál es la preocupación de la población? Que la Justicia aún no actuó: no habría podido pedir el desalojo porque los campos ocupados no tendrían un propietario formal.

Una fuente de Seguridad de Presidente Perón, dijo en diálogo con el sitio El Diario Sur: "Hay una gente que tiene una cesión de derechos sobre ese campo, pero está un poco agarrado de los pelos. Los campos linderos sí tienen propietarios en orden, pero esos no los tomaron. Es evidente que han hecho una inteligencia para tomar los terrenos que no tenían los papeles bien".

Y afirmó que el Municipio podría ser querellante ante la Justicia.

Aún se esperan comunicados oficiales sobre este hecho de parte de la gestión de la intendenta Blanca Cantero.

El momento de mayor tensión ocurrió el pasado jueves con enfrentamientos entre los protagonistas de la toma y quienes se reivindican como dueños de las tierras. Fueron momentos de violencia extrema que quedaron registrados en video y se hizo viral. Armados y a caballo llegaron los presuntos propietarios... pero se encontraron con supuestos usurpadores que los recibieron a piedrazos y palazos.

Según fuentes del Municipio, entre los integrantes de la toma hay vecinos de Guernica y de otros distritos, como Lomas de Zamora y Florencio Varela. Algunos son miembros de organizaciones sociales: “La mitad son ciudadanos peruanos, bolivianos y paraguayos”.

El sábado pasado, efectivos de la Policía Bonaerense y de la Gendarmería Nacional estuvieron trabajando en la zona del asentamiento. Pero no hubo desalojo ni detenciones.

La toma se generó sobre un área de decenas de hectáreas que dan a la calle Blanco Encalada, en los fondos de los barrios San Martín y Numancia Sur. Entre los vecinos de la zona ya surgieron denuncias sobre supuestas ventas de “lotes” tomados por 50 mil pesos. Lejos de aclararse el panorama, estaría en situación más complicada si vuelven a cruzarse "dueños" y "usurpadores" como en las imágenes del video.

