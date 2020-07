La mejor rehabilitación: Sergio "Kun" Agüero disfruta de un lujoso yate junto a su novia

Sergio Kun Agüero, el delantero argentino del Manchester City, tuvo un emocionante festo al decidir donar 500 dólares a un chico que estaba juntando dinero en su transmisión de streaming para ayudar a su padre, a quien le diagnosticaron cáncer de pulmón.

El streamer, de nombre Cryoo, mostró su sorpresa tras ser avisado de que en su chat que el Kun estaba en la sala. Así, tanto su padre como su madre quisieron saludar al futbolista, quien no podía comunicarse con ellos pero que le hizo saber que iba a donar el dinero que le faltaba un un poco más para poder ayudarlo en su misión solidaria.

"Le diste una alegría a mi viejo y eso no se lo va a quitar nadie. Mil millones de gracias, Kun", le alcanzó a decir Cryoo mientras el Kun le donaba el dinero.

“¿Cómo que va a donar? ¡no hace falta!”, aseguró Agustín, a lo que Agüero respondió: “Sí, hermano, olvidate”.

“Ya entrar en contacto con él significaba mucho para mí. No me esperaba esto, yo me esperaba que iba a tener diez personas (en la transmisión). El Kun es el más grande”, concluyó el streamer.