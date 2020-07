Causa de los peajes: procesan a Nicolás Dujovne, ex ministro de Mauricio Macri

Nicolás Dujovne. NA.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy al ex ministro de Economía Nicolás Dujovne por el otorgamiento a los concesionarios de peajes de autopista Oeste Y Panamericana, durante el gobierno de Mauricio Macri.

El magistrado lo procesó por los delitos de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y lo embargó por 100 millones de pesos.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018, informaron fuentes judiciales.

"Fácil es advertir entonces que durante la ley de emergencia se otorgaron facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo; que este régimen excepcional modificó el trámite normal de diversas cuestiones que deberían haber sido tratadas por el Congreso de la Nación; y que durante esas circunstancias de emergencia, se aplicó un régimen también excepcional, que incluía la participación de Ministerios que normalmente carecen de incumbencia en el área. Pero desaparecida la emergencia, todo esa andamiaje legal que se basaba y tenía sentido con ella, también desapareció", detalló el juez en su fallo.

En ese sentido, Canicoba Corral acusó a Dujovne de no haber emitido opinión en el trámite licitatorio de la supuesta maniobra irregular, por la cual ya procesó al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, y el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel.

Dujovne "no ejecutó la normativa cuyo cumplimiento le incumbía, conforme el cargo que desempeñaba", consideró el magistrado.