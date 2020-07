La Primera Dama Fabiola Yáñez impulsa la campaña por los derechos de las "Mujeres rurales"

La Primera Dama Fabiola Yáñez recorriendo un campo junto a la dueña del mismo.

La primera dama, Fabiola Yáñez, se sumó activamente hoy al lanzamiento de la campaña global "Mujeres rurales, mujeres con derechos", impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO), a través de su rol en la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA).

La iniciativa inició este miércoles, se extenderá hasta el 8 de marzo del 2021, y tendrá diferentes "hitos" en su desarrollo, que incluyen temáticas como: COVID-19, derechos y autonomía económica, sistemas alimentarios, vida libre de violencia, reducción de brechas.

Fabiola Yáñez recorriendo las viviendas de las mujeres rurales.

Yáñez se contactó en su último viaje a Misiones "con mujeres rurales de diferentes localidades de la provincia, escuchó sus necesidades y compartió vivencias".

Fabiola Yáñez por Mujeres Rurales en Misiones.

Esta campaña es impulsada por más de 25 organizaciones y tiene su eje en empoderar a las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes en este nuevo contexto de pandemia.

La primera dama recorriendo los campos donde trabajan de las mujeres rurales.

Incluye a programas de Naciones Unidas, instituciones de gobierno, instancias de cooperación internacional.

El trabajo de huertas de las mujeres que trabajan gran parte del día en sus campos.

También conforman el programa centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas de toda América Latina, que lanzaron hoy la quinta edición de la campaña #MujeresRurales, mujeres con derechos.

Los trabajos manuales que realizan las mujeres para tener una economía familiar que las sostenga.