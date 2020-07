Macabro asesinato del policía en Cultral Co: "Le cortaron sus genitales"

La muerte del repartidor en Adrogué.

Las cámaras de seguridad de una casa de Adrogué captaron el momento exacto en el que vecinos advirtieron la presencia del repartidor herido a balazos y lo asistieron hasta que fue trasladado al hospital, donde finalmente falleció.



En las imágenes del video se puede observar cómo los vecinos se acercaron a Fernando José Marino de 28 años, quien trabajaba para una empresa que realizaba reparto de mercadería, mientras éste se retorcía de dolor en medio de la calle, completamente ensangrentado.

Los asaltantes huyeron del lugar sin concretar el robo, mientras que el hombre baleado fue auxiliado por vecinos que, de inmediato, alertaron a la policía a través de un llamado al teléfono de emergencias 911. “Estaba a la mitad de la calle, hizo un gesto como que estaba herido en una axila... cuando lo levantan (los policías) se vio el agujero donde entró la bala. Se lo llevaron rápido al hospital en un patrullero”, dijo un testigo, quien agregó que la víctima "estaba en shock, no hablaba… le pregunte si quería que llame a un pariente y ya no me respondió”. Otro, relató: "Cuando me acerco le veo el charco de sangre. Llegó un patrullero y con una seña dijo que no podía esperar a la ambulancia, por lo que lo cargaron y se lo llevaron al hospital”.

Fuentes policiales precisaron que todo comenzó cuando el hombre se movilizaba a baja velocidad con su camioneta Renault Kangoo, color gris, ya que estaba buscando un domicilio en proximidades de la calle Italia y Bouchard, donde aparentemente tenía que entregar un producto.

En esas circunstancias, dos hombres que se movilizaban en una moto de color azul se le pusieron a la par y lo amenazaron con armas, con intenciones de robo. Se cree que en ese momento, Marino realizó una maniobra brusca ante el susto por la amenaza y uno de los delincuentes le disparó. Si bien en un principio los investigadores creyeron que el repartidor se quiso resistir al robo, los testigos aseguraron que, por lo que vieron, no existió ningún tipo de resistencia.

El fiscal Gerardo Mohoraz, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ordenó la revisión de cámaras de seguridad municipales o privadas para dar con el paradero de los dos delincuentes, que según testigos, iban con cascos.

ADVERTENCIA: *Imágenes que pueden herir la susceptibilidad del lector*