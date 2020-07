La deuda argentina está dolarizada y eso puede generar ventajas, NA.



Tras la pandemia mundial el mundo efectivamente será otro a nivel social pero sobre todas las cosas en el ámbito económico. Las economías mundiales muestran un panorama muy distinto post pandemia.

Salvador Di Stéfano, analista económico y financiero afirma: "Europa no tendrá el déficit fiscal y tampoco la emisión monetaria que está llevando adelante Estados Unidos, lo que hace que el euro se revalúe frente al dólar".

"Estados Unidos le pone un subsidio a cada problema. La Reserva Federal emite todo lo necesario para comprar bonos de tesorería americano. La tasa de interés la deja en 0%. El congreso aprueba leyes con estímulos fiscales infinitos. El déficit fiscal americano se potencia, y los inversores salen a desprenderse de los dólares y buscan refugio en monedas de alta liquidez, como podría ser el euro a escala mundial", afirma el analista.

En relación con la economía de la potencia China, Di Stéfano declara: "No deberíamos perder de vista al yuan, la economía china crecería mucho más que la americana, con más población, igual territorio y altas reservas en dólares, el yuan es una moneda que podría alcanzar una alta apreciación, hoy cotiza a 7 yuanes por dólar".

"En un escenario de dólar devaluándose como mínimo un 10% frente al resto de las monedas, los inversores salen en busca de activos que sean resguardo de valor. El oro mostro una suba del 50% en los últimos meses, y la plata supero el 90%. Son compras que buscan resguardar valor, el oro alcanzo un record histórico, a la plata le falta mucho más para ese logro", explica el analista sobre la caída del dólar a nivel mundial.

Di Stéfano, explica que una devaluación del dólar a escala mundial sería muy buena para nuestro país, nuestra deuda está nominada en dólares, y "esto implicaría una eventual licuación de este pasivo. Si a esto le sumáramos una probable suba de las materias primas que exportamos, sería una noticia formidable para nuestro país ... Un escenario en donde se convine la devaluación del dólar, y la posibilidad de una alta inflación en Estados Unidos podría ser favorable para nuestro país".

"Argentina debería apurarse en cerrar la reestructuración e la deuda pública, y lanzar un paquete de medidas que impulsen la inversión y la exportación", afirma el especialista económico.

Conclusión:

*El dólar se devalúa a escala global, esto representa una esperanza para las economías emergentes, probable suba de materias primas y expectativas de crecimiento.

*Argentina debería resolver de inmediato el problema de la deuda y poner arriba de la mesa un plan para crecer.

*No estábamos preparados para esta crisis, carecemos de reservas, fondo anti cíclico, tenemos pocos trabajadores registrados y el fondo de garantía sustentable del anses, en el mejor escenario es realizable en unos u$s 5.667 millones.

*Mientras Chile entre reservas, fondo anti cíclico y fondo de pensión suma u$s 251.100 millones para un PBI de u$s 273.000 millones. Argentina entre reservas y fondo de garantía sustentable cuenta con u$s 84.009 millones, sobre un PBI de u$s 335.000 millones. Si sumáramos las reservas reales y lo realizable del FGS sumaríamos apenas u$s 15.867 millones.

*Argentina no tiene capital para enfrentar esta crisis, necesita inversiones, con un plan económico atractivo, por eso tiene que cerrar la restructuración de la deuda ya mismo. Alberto Olmedo decía “éramos tan pobres”, hoy decimos “somos tan pobres”.

