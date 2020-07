Fernán Quirós y su equipo. NA.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sostuvo que se trabaja en protocolos para el regreso de las clases pero aclaró que no está en agenda el inicio de esa actividad en forma presencial.

"Los protocolos no significan una fecha de inicio si no una modalidad de inicio y al día hoy no tenemos en agenda empezar con actividades presenciales en el sistema educativo", apuntó Quirós en conferencia de prensa.

En tanto, el funcionario porteño manifestó que no está saturado el sistema sanitario de la Ciudad, remarcando que se está manejando en los mismos niveles en los últimos diez días.