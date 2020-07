Andrés Klipphan, periodista de Canal 26 dialogó en Radio Latina sobre un posible colapso sanitario en agosto debido a la pandemia de coronavirus y las chances de que suceda según la información que le han brindado profesionales de salud.

“Un médico de guardia de un conocido hospital porteño me llamó y estaba muy preocupado por la situación del hospital. Fui y me él mismo me llevó por un pasillo oscuro, en el fondo se podían ver tres o cuatro camillas con bolsas rojas y cuerpos apilados”, comentó en el ciclo “Show Attack”.

“La explicación que dieron es que las morgues de hospitales públicos no tiene una mayor capacidad que para ocho cuerpos y con el coronavirus se complicó la situación, teniendo que tener containers refrigerados para poner los cuerpos.”, expresó.

“Hace unos fines de semana hubo una medida de fuerza de camilleros porque pedían insumos y por eso no los habían llevado. Me impactó haber visto esto y no sabía si contarlo pero la verdad es que la persona que me lo contó me pedía que no me quede callado”, manifestó.

“Hablé con los camilleros y me mostraron las cifras de contagios que había entre el personal y lo comparaba con otros países que nos muestran que estamos mejor”, reveló.

Sobre el posible colapso sanitario en agosto: "Cuando ves que las mismas autoridades te dan esa fecha, uno se pregunta qué hicimos mal. Creo que cada uno hace el máximo posible y tampoco podés pedir que la gente se quede tanto tiempo encerrado.

“Uno reza de que el colapso no ocurra, pero uno nota con lo que habla con profesionales que las cosas están peor de lo que se dice y se oculta para no generar algo que está a la vuelta de la esquina. Creo que es peor porque no necesitamos que nos mientan”, cerró.