Las peluquerías reabrieron este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, una de las actividades que estaba suspendida desde marzo pasado cuando comenzó el aislamiento social por la pandemia de coronavirus.

Juan, propietario de una barbería en Villa Órtuzar, habló con Canal 26 a más de 130 días del cierre.

“Estamos contentos, con cierta incertidumbre sobre cómo seguirá. Nos vamos adaptando de a poco, con las medidas de prevención”, expresó.

“Buscamos dar seguridad a los clientes ante este gran problema. Hacemos que esperan afuera, desinfectamos cada vez que se va uno y llevamos de la mejor manera una situación que no es agradable para nadie”, comentó.

“Es un futuro incierto. Creemos que andará todo bien, con esperanza de que seguiremos abiertos. Es algo shockeando ver la barbería así pero cambiaron los parámetros y hay que acostumbrarse”, cerró.

Las peluquerías que abrieron sus puertas con estrictos protocolos de higiene, que incluyen mamparas divisorias entre cada dressoire y las alfombras para higienizar el calzado al ingreso del local.

Además, está prohibido ofrecer café o revistas a los clientes, se podrá acceder con turno y nadie podrá permanecer dentro de los locales en espera de ser atendido.

El protocolo incluye también a las actividades de manicuría, pedicuría y depilación.