Una abuela de la ciudad de Barrancabermeja, en Colombia, fue la protagonista del video que muestra cuando un sujeto intentó robarle su teléfono y ella reaccionó al defenderse del ladrón y le dio una paliza.

El momento quedó registrado por una cámara de seguridad donde se ve que la mujer no se quedó quieta frente al hecho y enfrentó al hombre a puños y hasta lo golpeó con el casco que este llevaba puesto.

El ladrón huyó en la moto en la que se trasladaba con su cómplice. El video se volvió viral en redes ante el acto justiciero de la mujer.

Lamentablemente, los delincuentes lograron llevarse el celular pero la dueña del aparato se quedó con el casco de uno de los ladrones.

Finalmente, según informó El Tiempo, la Policía del Magdalena Medio logró detener a los dos asaltantes y le devolvió el teléfono a la víctima.