Carlos Saúl Ménem, ex presidente y actual senador, fue internado en el Sanatorio Los Arcos.

Según las primeras informaciones, a Menem le realizarán una endoscopía ya que habría ingresado con un cuadro de anemia.

La noticia se conoce luego de que trascendiera que el ex presidente y su ex esposa, Zulema Yoma, se casarían por segunda vez.

Esta es la tercera internación en un poco más de un mes ya que ex jefe del Estado estuvo internado en el Instituto del Diagnóstico de la calle Larrea desde el 13 de junio por una neumonía bacteriana.

Durante diez días, fue sometido a diversos tratamientos con antibióticos, mientras los análisis de coronavirus que se le realizaron fueron negativos.