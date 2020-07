Germán Eframovich, accionista principal de Avianca.

Uno de los accionistas principales de la gigante colombiana Avianca, Germán Efromovich, hablo en una entrevista con el diario El País en San Pablo de las 20 compañías que tenía y cerró. Incluso de la empresa que fundó, Oceanair, que en Brasil utilizaba el nombre de Avianca, en virtud de un acuerdo de licencia de uso de nombre. La compañía brasileña, ahora propiedad de su hermano, José, se declaró en bancarrota hace dos semanas.

Efromovich tiene planes para el futuro. Acababa de regresar de Italia, donde intentó negociar la compra de la mayor aerolínea del país, Alitalia, que mucho antes de la pandemia tenía serios problemas financieros. “Es una buena empresa. El problema es el Gobierno”, afirma. El empresario critica el plan de crear una nueva empresa, totalmente estatal, en lugar de mantener el proyecto de privatización. “Van a invertir 3.000 millones de euros, que se pulverizarán en dos o tres años y volverán a estar en la misma situación. Hace 20 años que están igual”, lamenta.

Cree que, a pesar de las incertidumbres, este momento es el adecuado para invertir, incluso en la aviación. “Se espera que la demanda caiga entre un 30% y un 40%, pero es un negocio que conozco mejor que nadie. Yo no me quedaba en la oficina. Viví esa historia en las trincheras”, cuenta. “Compré Avianca en quiebra, con 34 aviones viejos. Diez años después, la empresa valía 2.000 millones de dólares”.

Aunque el caso de Avianca es un poco diferente, afirma que, como Alitalia, todas las aerolíneas y los hoteles del mundo tienen problemas. “Todos necesitarán una inyección de dinero, de lo contrario se irán a la quiebra”, dice. ¿Y de dónde vendrán los fondos para esta inyección? “En Estados Unidos, el Gobierno está poniendo recursos. Pero en Latinoamérica no hay manera, no se dejarán de pagar ayudas a personas de los barrios bajos para mantener una aerolínea”, afirma. “Las empresas tendrán que cerrar hasta que llegue otra ola de inversiones privadas y comencemos de nuevo. Vamos a retroceder 30 años. ¿O crees que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social tiene que dar 500 millones de dólares a algún grupo de empresas privadas?”, pregunta.

La crisis en Avianca Holdings

Efromovich abrió (y vio cerrar) al menos dos decenas de compañías a lo largo de toda su vida. Afirma haber garantizado los salarios de los trabajadores, pero no siempre ha sobrado dinero para las indemnizaciones, por lo que se le acumulan las demandas en los tribunales. Le “expulsaron” de la dirección de Avianca en mayo de 2019, en un capítulo que incluye deudas, un socio no deseado y la compañía estadounidense United Airlines. El empresario tomó dinero prestado de Elliot Management, famoso por sus altas tasas de interés, para tratar de salvar los astilleros en Brasil. Pero pagar la deuda no sería sencillo. La salida parecía estar en un acuerdo comercial que le propuso United a Avianca Holdings. Efromovich dijo que lo aceptaría si conseguía un préstamo. A cambio, daría como garantía las acciones de Synergy Group, el accionista mayoritario de la aerolínea colombiana, con una participación del 52%.

“Teníamos 456 millones de dólares a devolver en siete años, con un período de gracia de dos años”, dice. Sin embargo, el contrato decía que el valor de las acciones de Synergy tenía que cubrir el valor del préstamo. Si el valor disminuía, podrían considerarlo un impago técnico. Según el empresario, la acreedora estadounidense había prometido no considerarlo impago durante el primer año. Pero, en mayo del año pasado, United Airlines tomó medidas para ejercer sus derechos sobre Avianca.

“Esto puedes escribirlo: United creó un impago técnico, que hoy creo que fue a propósito. Ellos, junto con Kingsland [también accionista de la aerolínea, del empresario socio y rival Roberto Kriete], querían apropiarse de Avianca Holdings gratis”, afirma. “Pero les salió el tiro por la culata, porque llegó la pandemia”.



Fuente: Diario El País de San Pablo.