Andrés Borenstein, economista.



Andrés Borenstein, economista asociado de Econviews y docente de la Unversidad Torcuato Di Tella cree que las empresas extranjeras que operan en la Argentina encuentran en la pandemia a la gota que rebalsó el vaso para llevarse sus operaciones a otra parte. Para el analista, el Gobierno de Alberto Fernández es todavía nuevo y tiene la posibilidad de mejorar un panorama económico que la herencia y la crisis sanitaria global vuelven sombrío, pero hasta el momento no ha dado señales en ese sentido. “Hay un trabajo en lo macro, el sector privado invierte si la economía va a crecer, y otro institucional, en el que señales como las de Vicentin, Edesur o Latam no son buenas”, dijo.

El ex economista jefe para Argentina de BTG Pactual y economista para Sudamérica en la Embajada Británica dijo que la economía va a rebotar el año próximo porque va a comparar con el derrumbe de este año, pero que si se pretende transformar a ese rebote en una vuelta al crecimiento hacen falta, además de mejoras en la estrategia macro, cambios estructurales e institucionales.

Estamos previendo una caída del 12,8% de la actividad este año, que te deja un arrastre muy fuerte para el año que viene que puede dar un rebote del 7% u 8% pero porque compara con un año de peluqerías cerradas, restaurantes cerrados, todo cerrado.

"La economía va a estar cayendo este año entre 12% y 13%, 12,8% es el número. Ese número tiene implícita cierta recuperación en junio y un julio más o menos estable respecto de junio, puede ser que con un crecimiento ínfimo. Y después tiene implícita una recuperación, no te digo robusta, pero sí razonable a partir de agosto, en el 2% mensual, una cosa por el estilo. Obviamente es contingente a que no nos vuelvan a meter a todos adentro, de que no haya rebrote, de que estemos cerca del pico y que todo empiece de a poco a normalizarse. ¿Puede ser una caída del 15%? Hoy todo indica que no. Puede haber un rebrote y nos volvemos a encerrar todos que nos lleve a eso. Sino si la cosa fuera mejor de lo previsto 11%, pero 12,8% es el escenario base dentro de esos márgenes", aclara Borestein.

El economista afirma que: "Vamos a ver un crecimiento en 2021 del 7 u 8%, que no es una recuperación porque si caemos 12% y recuperamos 7% te imaginarás el resultado. Contablemente, por el efecto arrastre, te va a dar un 2021 que es cíclico porque vas a estar comparando contra peluquerías cerradas, contra restaurantes cerrados, contra todo parado. Pero no mucho más".

"Fueron 24 años de los últimos 40 en recesión, o sea el 40% del tiempo. Ya son 13 años de inflación en doble dígito y ahora dobles dígitos más altos. Estancamiento, inflación que no se parece en nada a la de los 80 pero tampoco a los 90 y, el tercer factor, un clima de negocios complicado que yo dividiría en dos partes. Por un lado el tema macroeconómico y, del otro, una cuestión más estructural, que no se verificó la moderación que se esperaba del gobierno de Alberto Fernández".

Dentro del gran análisis que hace el economista de la situación Argentina, sentencia: “Para las multinacionales la Argentina es el 1% de la facturación y el 10% de los dolores de cabeza, por eso se van... En esto quiero ser muy justo, es un Gobierno que recién empieza. Tiene tiempo. Pero las señales de Vicentin, las señales sobre Edesur que no salió del Gobierno pero tampoco fue frenado, o lo que vimos del bloqueo a Mercado Libre son todas señales que no son amigables", declara el economista.