Santiago Cafiero, NA.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy al brindar un informe de gestión en la Cámara de Diputados que el Estado "está haciendo un esfuerzo sin precedentes" para asistir a la sociedad en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus y al respecto afirmó que en estas circunstancias es "el Estado el que te cuida, no el mercado".

"La población en estos casos extremos busca respuestas en el Estado. Nadie espera que el mercado por si mismos coordine o distribuya recursos. Todos le piden al Estado. En esta circunstancias críticas, el Estado es el que te cuida, no el mercado", resaltó al brindar un informe de gestión en la Cámara de Diputados.

"Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes en el Estado. Tenemos que continuar con esta ética humanitaria del cuidado. No tiene que ser el logro de un Gobierno, que no lo es. Esto es el logro de una comunidad", remató.

En este marco, pidió a la oposición que acompañe al Gobierno en la cruzada contra los efectos del Covid-19, al sostener que "es importante" que la sociedad los "siga viendo juntos en esta pelea".

"Tomamos las medidas en el tiempo necesario y justo. Así lo hicimos. Y una día antes (de decretar la cuarentena en marzo pasado) tuvimos una fructífera reunión con presidentes de bloque que acompañaron esta decisión. Es importante que nos sigan viendo juntos dando esta pelea", señaló.

En este sentido, llamó a revertir el "discurso del odio" que plantea "incitar al golpismo contra un gobierno catalogado como dictadura, pese a haber sido legítimamente electo por el pueblo".

"Es peligroso cuando el discurso del odio ataca a comunidades científicas y consensos científicos. Ahí el discurso político no sólo pone en riesgo a un sistema de político sino a toda una comunidad. Es una discurso del odio que le dice a la gente que no hace falta cuidarse", cuestionó el funcionario.

A continuación, Cafiero defendió los términos y el alcance de la cuarentena que dictó el Gobierno el 20 de marzo pasado y enumeró las medidas que adoptó el Gobierno desde aquel momento, tanto desde el punto de vista de la política sanitaria como de las medidas económicas y sociales para paliar las consecuencias de la pandemia.

"Lo que provoca la crisis no es la cuarentena, es la pandemia Cuando uno cuestiona la cuarentena empieza a incorporar elementos que son riesgosos para nuestra gente", exclamó.

Sobre las medidas económicas, mencionó los bonos a jubilados, pensionados, personal médico y de seguridad y beneficiarios de la Asignación por Hijo.

Resaltó el refuerzo de la asistencia alimentaria en comedores merenderos, la aplicación del programa de Precios Máximos en 2300 categorías de productos de consumo masivo, la suspensión de los cortes de servicios públicos, el congelamiento de valores de los alquileres y la suspensión de desalojos.

Luego, Cafiero puso el foco en la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia, para un universo de casi 9 millones de personas (una "Argentina invisibilizada durante años") y del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) que llegó a 310.000 empresas, políticas de ingresos que definió como "de escala inédita en el país y la región.

"Mientras que no tengamos la vacuna, la única forma de relentizar el virus y prevenir mayores contagios es no relajarnos, no pensar que a mí no me va a tocar", enfatizó.

Hacia el final, Cafiero reivindicó el espíritu militante con la que los integrantes del Gobierno desempeñan sus funciones en medio de esta coyuntura, y afirmó: "Somos militantes, venimos hacernos cargo, sin excusas, sin echarle la culpa al otro", en lo que pareció un contrapunto con la recriminación hacia la oposición que años atrás dedicó el ex jefe de Gabinete de Cambiemos Marcos Peña a la oposición oposición kirchnerista con su recordado "Háganse cargo".