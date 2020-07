El médico Claudio Santa María habló con Canal 26 y dio su mirada ante el aumento de contagios por coronavirus y qué podría pasar con el correr de las semanas.

“Preocupa el aumento de camas de terapia intensiva, aunque la buena noticia es que el 80% de los contagiados son asintomáticos. Es un dato importante que la media de contagiados ha ido creciendo, ahora está en 40 años lo que demuestra que se contagian los que salen a trabajar”, comenzó el doctor.

“En el AMBA empieza a haber una demanda de camas de terapia porque esta enfermedad requiere una internación promedio de dos a tres semanas. En algunos pacientes hasta llegan a estar más de un mes y por eso las camas se ocupan”, manifestó.

“Es muy importante seguir con las medidas para evitar contagios y que más gente termine en terapia. Es cierto que en julio y agosto las terapias se llenaban más por enfermedades respiratorias, pero con el coronavirus los pacientes se deben quedar más”, cerró.

Mientras se espera la confirmación de las nuevas líneas de acción para el combate a la transmisión del coronavirus por parte de las autoridades, el Ministerio de Salud informó 23 nuevos fallecimientos por esa enfermedad, lo que elevó a 3.311 la cifra de muertos desde marzo pasado.

De esta manera, la tasa de mortalidad general se ubicó en 72 personas por cada millón de habitantes y el índice de letalidad en 1,8% sobre los casos confirmados.

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 5.641 los positivos de Covid-19 que se reportaron este miércoles en la Argentina y 178.996 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 394 casos por cada 100 mil habitantes.