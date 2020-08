El hecho quedó registrado por la cámara de seguridad.

Dos jóvenes fueron detenidos esta tarde acusados de ser quienes le robaron el auto a una mujer que salía de su casa en el partido bonaerense de Almirante Brown, y se lo llevaron con el hijo de 6 años de la víctima adentro.



Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien además comentó ante la prensa que ambos detenidos tienen antecedentes penales y habían sido liberados en abril pasado.

El hecho ocurrió este jueves alrededor del mediodía en el barrio San José, de Almirante Brown, cuando la mujer fue abordada por los ladrones en el momento en el que salía de su casa en el auto y con su hijo.



Tras sacar a la mujer del vehículo y tirarla al suelo, los delincuentes se escaparon con el auto, un Volkswagen Fox, y el niño, a quien arrojaron a unos 200 metros de la casa con la boca ensangrentada por golpes que le dieron.



El violento episodio quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa, en donde se puede ver a los dos delincuentes armados con un cuchillo.