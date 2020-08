Jorge Ríos, jubilado que mató a ladrón.

El jubilado Jorge Ríos, acusado de matar a un delincuente que entró a robar a su casa del partido bonaerense de Quilmes, fue dado de alta hoy tras haber sido internado el pasado miércoles luego de descompensarse, y al salir de la clínica dijo que se siente "tranquilo" y que confía "en la Justicia".



"Quiero agradecer a todos por este momento difícil, pero lo más importante es juntarme nuevamente con mi familia, con mis nietos, a quienes extraño tremendamente", manifestó Ríos este viernes por la tarde al salir de la Clínica de Los Virreyes, en el barrio porteño de Belgrano.



Acompañado por su hija y sus dos abogados, el jubilado ante la prensa expresó: "Quiero llegar a casa, todo lo que se dijo sobre lo que pasó aquel día era lo que se tenía que decir. Gracias a todos los que me apoyaron".



El hombre de 71 años, aseguró sentirse "más tranquilo" y dijo: "Confío en la Justicia; si no, no podríamos vivir", y con respecto a su salud, señaló que tiene "algunas cositas complicadas", y que "son las reacciones propias del cuerpo, pero vamos a salir adelante, como sea".



Ríos, que está acusado de matar a Franco Moreyra, de 26 años, alias "Piolo", quien entró a robar a su casa junto a otros cuatro delincuentes, fue excarcelado el pasado miércoles por el juez de Garantías de Quilmes, Martín Nolfi.



Por su parte, Gabriela, la hija de Ríos, comentó que cuando su padre se descompuso, "fue una situación muy compleja y angustiosa para todos porque fue muy serio lo que sufrió".



"Me dijo 'siento que me muero, no me dejes'. Inmediatamente llamé a la ambulancia y vino enseguida", relató.



El robo en la casa de Ríos ocurrió el pasado 17 de julio y por el hecho hay cuatro detenidos: Claudio "Peque"o "El Enano" Dahmer, de 27 años; Christian Chara, de 23; Martín Salto, de 27, y David Ezequiel Córdoba, de 25.