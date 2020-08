Sergio Berni con CANAL 26.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró en diálogo con Canal 26 que los dos asaltantes detenidos por el robo de un auto a una mujer cuyo hijo 6 años se hallaba adentro en el partido de Almirante Brown, habían estado presos "diez veces" entre ambos, y cuestionó el sistema penitenciario, al asegurar que los delincuentes cada vez que salen de la cárcel cometen "delitos peores".

"Dimos con los dos delincuentes que ayer ejecutaron este acto tan perverso y ambos tienen antecedentes. Uno de ellos estuvo preso por secuestro extorsivo y entre los dos, estuvieron diez veces en prisión", dijo el ministro esta tarde en la puerta de la Estación de Policía Departamental Almirante Brown, ubicada en la calle Roca al 900, de Burzaco, hacia donde fue para felicitar a los policías que participaron de las detenciones.

Your browser does not support the video element.

Los detenidos son: Maximiliano Laporta, de 31 años, se fue de la prisión con pena cumplida el 11 de abril de este año desde la Unidad 40 Lomas de Zamora. Había tenido otras dos estadías. La última pena por violación de domicilio y robo agravado. Ezequiel Valdivia González, de 25 años, se fue 18 de enero de este año de la Unidad 31 Florencio Varela con pena cumplida por una causa de tenencia ilegal de arma de fuego.

Noticias relacionadas

"Quiero decirle a los bonaerenses que vinimos a cambiar la realidad, pero esa realidad no es solamente poner a más policías a la calle, sino con planes integrales de seguridad", explicó Berni, quien dijo que "una vez más se cumplió con la obligación de poder hacer un acto de Justicia con la detención de quienes cometieron el hecho".

Your browser does not support the video element.

Al recordar el hecho, el ministro aseguró hubiera reaccionado de la misma manera que lo hizo la mujer.

"Cualquier padre o madre hubiera reaccionado de la misma manera cuando ve esto, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Yo soy el abanderado del desarme, de no oponer resistencia, pero también soy padre y sé que hubiera reaccionado igual o peor que estos padres", dijo.

Your browser does not support the video element.

Respecto a los últimos hechos de inseguridad, el titular de la cartera de seguridad provincial aseguró que en la actualidad "esa es la realidad" pero que prefiere "no esconder la mugre debajo de la alfombra".

"Sabemos lo difícil que esta la provincia, sabemos que no es una tarea fácil. Hay una realidad que no se cambia de la noche a la mañana", dijo el ministro, quien cuestionó que "no puede ser que un delincuente haya salido cinco veces del servicio penitenciario y cada vez que sale comete un hecho peor. No me voy a volver un relator de la realidad".

Your browser does not support the video element.

Además, cuestionó a la Justicia por la liberación de presos y reclamó una reforma penitenciaria, al asegurar que los presos "tienen que empezar a trabajar".

"¿Para qué endurecer las penas si no se cumplen? La cantidad de pena no me interesa sino que cuando ingrese un delincuente a la cárcel salga resociavilizado", dijo, tras lo cual explicó que, a su criterio "el preso tiene que empezar a trabajar para mantener a su familia (que está afuera) y a conocer el mundo del trabajo para que cuando salga, tenga un vínculo con la sociedad con el trabajo".

Your browser does not support the video element.

Finalmente, criticó los fallos judiciales que otorgaron arrestos domiciliarios a presos durante la pandemia, al asegurar que "ninguno de los que salió en libertad en este tiempo está buscando trabajo en un supermercado o en una estación de servicio sino que está robando".