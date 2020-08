Alberto Fernández, presidente de Argentina. NA.

El Gobierno sostuvo este sábado que no cree en "apegarse a un plan" económico, sino que prefiere "tener objetivos y lograrlos", mientras aseguró que las medidas para mitigar el impacto del coronavirus "están listas".

"Ya están listas las medidas económicas para mitigar el efecto de la pandemia", aseguró el presidente Alberto Fernández. En ese sentido, precisó: "Le pedí a los ministros del Interior, Wado de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Economía, Martín Guzmán, que hablaran con los gobernadores para ver y tratar que ese plan tenga un mejor impacto regionalmente".

"En este punto estamos", señaló el jefe de Estado, quien aseguró que por ese motivo está demorado el anuncio.

En declaraciones a El Destape Radio, subrayó: "En los planes no creo. Más que planes hay que tener objetivos y lograrlos". De ese modo, el mandatario rechazó la posibilidad de "apegarse a un plan" y criticó: "En su momento, presentaron un plan que no pudieron sostener ni diez minutos. A partir de esas experiencias mucho en los planes no creo".

"Hay que lograr objetivos. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos claro cuáles son: desendeudarnos, acumular reservas, tener un dólar competitivo, volver al equilibrio fiscal, lograr un superávit comercial", apuntó.

"Todo eso lo tenemos como objetivo y todo lo que hacemos es pensar en eso", destacó y fustigó: "Yo ya los vi a los que decían cómo iba a ser la inflación, aplicando las metas del Banco Central. Terminaron con una inflación del 53 por ciento". Consideró así que los integrantes de la oposición que cuestionan al Gobierno deberían "preservarse, guardarse un poco".

"Hicieron lo que pudieron. No pudieron mucho y lo que pudieron pudieron mal", argumentó y pidió: "Que nos dejen tratar de poner orden a todo lo que desordenaron".

Al ser consultado respecto de la pobreza en el país, aseguró que se trata de un tema "central" para su administración y puntualizó: "Para eso pusimos el Ingreso Familiar de Emergencia, para aliviar un poco tanto malestar".

"La pobreza es la mayor deuda que la democracia tiene con los argentinos", analizó y con relación a la posibilidad de poner en marcha un ingreso universal, indicó: "No se descartó, pero es un camino más largo que nos exige una economía más estabilizada".

Evaluó que "hay que ser cuidadosos con los tiempos", por lo que remarcó: "No me parece que en este momento podamos hacerlo". Sin embargo, aclaró: "Necesitamos estar presentes en todo momento al lado de lo que lo están necesitando".