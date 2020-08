Cuarentena, coronavirus en la Ciudad, NA.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que si el sistema de salud se satura, la administración de Axel Kicillof "apretará el botón rojo" para endurecer la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus y rechazó que se quiera "dividir a la Ciudad y a la provincia" porque, dijo, se trata de "un solo conglomerado".

El ministro brindó una nota a Télam donde expuso que "es ridículo pensar que uno puede dividir jurisdicciones cuando se necesite una cama", analizó que "la situación es preocupante pero está controlada" y subrayó que advierte que hay "autorestricción de un sector grande de la sociedad" en cuanto a la cuarentena.

Respecto a los anuncios, dijo: “Lo más importante era no seguir ampliando actividades. Algunos medios quieren transmitir que la Ciudad está muy bien y el AMBA mal. Es absurdo porque es todo un gran conglomerado. Hoy 1.200 casos en CABA representan cuatro veces y medio más que los del AMBA. Es un gran conglomerado que se comporta epidemiológicamente de forma homogénea. El virus busca expandirse. Hoy CABA tiene 2.000 casos cada 100 mil habitantes; el primer cordón del conurbano tiene 1.000; el segundo, 800 y el tercero va para 600. Se acelera el tiempo de duplicación y nuestro objetivo es detener esa velocidad de crecimiento con tareas de prevención. Quieren dividir la Ciudad y la provincia y no es así: actuamos como un solo conglomerado.”

Sobre porque no se endureció la cuarentena ante el aumento de casosos: “Cuando uno toma una decisión, tiene la variable sanitaria y epidemiológica, que obviamente es la más importante pero también hay otras que tienen que ver con la salud. La gente hace mucho que no puede salir a hacer controles sanitarios por la pandemia. Estamos nadando debajo del agua, uno toma un poco de oxígeno y se vuelve a sumergir. Se tienen en cuenta actividades económicas, cuestiones de salud mental. Se tienen en cuenta situaciones y se evalúa en qué momento tendremos que restringir más. Lo que se evaluó esta semana era la necesidad de no abrir más circulación de gente, seguir observando cómo va la evolución del sistema sanitario y cantidad de camas, teniendo el botón rojo en la mano. Si la cosa no se contiene y vemos que se va a saturar el sistema, apretamos el botón rojo. Que la sociedad entienda por qué: porque se van a quedar sin camas muchos de los enfermos. Esa definición no se puede tomar con el 90% del sistema ocupado sino un tanto antes para que impacte luego en la disponibilidad de amas.”

“La situación es preocupante, pero está controlada. En el AMBA hay un promedio de 62% de camas de terapia intensiva ocupadas. Seguimos agregando camas. Con gran esfuerzo sumamos esta semana tres servicios de terapia intensiva de 10 camas cada una. Veníamos a un promedio de crecimiento de camas entre ingresos y egresos de 10 por día, y esta semana pasamos a 30 diarios. Vamos a seguir ampliando camas, cuidando muchísimo al personal, generando reemplazos rápido y trabajando con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en protocolos que permiten optimizar recursos humanos y ampliar la capacidad de respuesta: capacitando personal que es afín a la terapia, como los neumonólogos, para que pueda trabajar como apoyo de terapistas; capacitando a especialistas en terapia intensiva pediátrica para que también puedan manejar pacientes adultos; y ampliando la capacitación de enfermeros con práctica en terapia que pueden llegar a manejar pacientes, siempre supervisados por médicos”, manifestó.

Sobre el plan para que el sistema sanitario no sature, dijo: “Aspiramos a que eso no pase. Vamos a modular la entrada de pacientes, esperar el resultado del suero hiperinmune (de caballos) para evitar que los pacientes lleguen a terapia y seguir trabajando con el plasma. Si llega a darse esa circunstancia, hay un plan de contingencia para que podamos usar lugares de aislamiento extrahospitalario y poder tratar a los pacientes con oxígeno y no con respiradores aliviando las terapias.”

“Pico va a haber el día que hubo más casos y luego bajaron sucesivamente. Puede ser un pico muy alto en un mes o una curva amesetada”, cerró.