Protestas en distintos puntos del país contra reforma judicial, Agencia NA.

Centenares de personas se concentraban esta tarde en el Obelisco para protestar contra la reforma judicial, entre otros reclamos.

La manifestación fue convocada por Twitter bajo el hashtag #1AYoVoy, donde se expresó como principal motivo de la convocatoria el rechazo a la reforma judicial anunciada por el Gobierno.

En medio de la pandemia de coronavirus, los manifestantes que se acercaron al microcentro a pie llevan barbijos mientras que otros realizan una caravana en sus autos particulares.

El presidente Alberto Fernández presentó el miércoles el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que impulsa la unificación y duplicación de los juzgados federales y la designación de un consejo de expertos para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema, ocasión en la que afirmó que se propone "consolidar una justicia independiente".

El Senado de la Nación comenzará esta semana a estudiar el proyecto de Ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que busca la reorganización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias.

El primer paso será el plenario que las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales organizarán el martes 4 de agosto con la presencia de la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo.