Crisis de parejas, divorcios.

La pandemia de coronavirus que azota al mundo no solo ha traído crisis económicas y políticas, también ha afectado de severa forma a parejas que por la cuarentena no han podido soportar la convivencia y optaron por separarse.

Desde España, en Barcelona, una abogada comentó: "No hemos constado una mayor entrada de demandas de divorcio. Los abogados están realizando un esfuerzo por mediar en los problemas para evitar judicializarlos”.

La continua convivencia en un mismo espacio y la tensión han provocado roces en muchas parejas.

Silvia Giménez, abogada española, analizó: “El confinamiento ha modificado hábitos que creíamos obligatorios. Ha sido también un tiempo de reflexión personal al no poder salir de casa. No había escapatoria y había que convivir, lo que mucha gente no había hecho en los últimos tiempos, pese a vivir juntos. Luego se fue alargando y la inseguridad generó mucha angustia. Y también ahora existe mucha inseguridad en el futuro”.

Luz García Bello, otra abogada opinó: “Ha habido un aumento de casos de divorcio, pero no por causa del confinamiento, sino como consecuencia del confinamiento. Las relaciones ya no estaban bien y la convivencia continuada durante meses ha provocado que se adoptara finalmente esta decisión. Convivir tanto tiempo en un espacio limitado y durante 24 ha precipitado una decisión que, tal vez en algunos caso, se hubieran alagardo en el tiempo”.

Los motivos más comunes que aceleraron rupturas en cuarentena son: convivencia continuada de matrimonios que apenas se ven en situaciones normales, el descubrimiento de infidelidades al estar juntos todo el día y comprobar la dedicación de un cónyuge a su presunto amante y la manera de afrontar la sobrecarga de trabajo de las tareas del hogar y los hijos.