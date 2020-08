Jésica Cirio.

Jesica Cirio vive semanas de felicidad luego de que su marido Martín Insaurralde pudiera superar el coronavirus. Desde casa, cumpliendo el aislamiento obligatorio, la conductora mostró el después de una ardua jornada de ejercicios.

Cirio cautivó a sus seguidores con un video donde exhibe su impecable figura y donde alienta a todos a que ejerciten y mantengan el cuerpo en forma.

Your browser does not support the video element.

La blonda compartió un video donde se la posando frente al espejo con un sexy conjunto negro que deja al descubierto su increíble cuerpo.

Noticias relacionadas

"Es viernes, ya entrené, me bañé y ahora toca descansar porque mañana doy clase por zoom. El descanso es una parte importante de mi rutina, ya que el cuerpo se prepara para seguir rindiendo", escribió la conductora.

Los comentarios de aprobación no tardaron en llegar: "Qué hermosa, bombón", "Qué lomazo", "Diosa", "Sos una bomba". En menos de 24 horas, la publicación cosechó más de 200 mil reproducciones.