Emi Martínez, arquero de Arsenal.

Arsenal reaccionó a tiempo, dio vuelta un tempranero resultado adverso, se impuso por 2 a 1 sobre Chelsea, en el estadio de Wembley, sin público, y así logró hoy consagrarse campeón de la Copa FA de Inglaterra, el título más longevo del fútbol mundial.



El encuentro tuvo la particularidad de que los arcos de ambos conjuntos fueron defendidos por futbolistas argentinos, Emiliano Martínez, del lado de Arsenal, y el experimentado Wilfredo Caballero en la valla de Chelsea.

El duelo de arqueros argentinos favoreció finalmente a Martínez por sobre el experimentado Caballero. Paradójicamente, ambos guardametas iniciaron la temporada siendo las alternativas de los entrenadores Arteta y Lampard.



Para Martínez, surgido en Independiente y que se fue muy joven al Arsenal de Londres (en 2009), la oportunidad llegó por la dura lesión del arquero titular Bernd Leno, en el reinicio de la Premier League.



De hecho, tuvo destacadas actuaciones en la defensa de su valla, como en las semifinales de esta Copa FA, donde Arsenal eliminó al Manchester City de Pep Guardiola.