La cápsula SpaceX regresó a la tierra con sus dos astronautas, NASA, Reuters.

Cuando estaban por dar las 14 horas de la Argentina, los astronautas de la misión de la SpaceX finalmente regresaron a la Tierra.

La nave espacial Crew Dragon de SpaceX, con los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley, regresó a la Tierra, y amerizó sobre la costa oeste de Florida, en el Golfo de México, en la tarde de este domingo.

La vuelta a casa de Behnken y Hurley marcó el final de una misión histórica de dos meses, que comenzó el 30 de mayo cuando los astronautas partieron dentro de la nave espacial Crew Dragon desde una plataforma en tierra en Florida.

El viaje de regreso se extendió por cerca de 19 horas. La tripulación del SpaceX se desacopló de la Estación Espacial a las 20.35 del sábado, y regresó a la Tierra cerca de las 15.48 hora argentina.

Fue el primer lanzamiento de astronautas de la NASA desde suelo estadounidense desde 2011 y la primera vez en la historia que una nave espacial desarrollada comercialmente llevó a los humanos a la órbita.

La cápsula en el mar, NASA.

”Hoy es el gran día”, había tuiteado la NASA al anunciar que Bob Behnken y Doug Hurley habían dejado la Estación Espacial Internacional (ISS), tras haber difundido imágenes que muestran cómo la cápsula se desprende sin problemas del aparato en la oscuridad del espacio.

Los primeros astronautas de Estados Unidos que viajaron a la Estación Espacial Internacional (ISS) en una nave estadounidense en una década partieron este sábado en la cápsula SpaceX camino a la Tierra a pesar del riesgo de huracán en Florida.

Traslado de la cápsula a barco de rescate, NASA, Reuters.

Today is the big day!🌎@AstroBehnken and @Astro_Doug are returning to Earth today and you're invited along for the ride. Tune into https://t.co/nFYnA1vDbK to watch the astronauts splash down in the Gulf of Mexico at 2:48pm ET. pic.twitter.com/DvNc25gXRR