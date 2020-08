La cápsula SpaceX regresa a la tierra con sus dos astronautas, NASA.

”Hoy es el gran día”, tuiteó la NASA al anunciar que Bob Behnken y Doug Hurley habían dejado la Estación Espacial Internacional (ISS), tras haber difundido imágenes que muestran cómo la cápsula se desprende sin problemas del aparato en la oscuridad del espacio.

Los primeros astronautas de Estados Unidos que viajaron a la Estación Espacial Internacional (ISS) en una nave estadounidense en una década partieron este sábado en la cápsula SpaceX camino a la Tierra a pesar del riesgo de huracán en Florida.

Today is the big day!🌎@AstroBehnken and @Astro_Doug are returning to Earth today and you're invited along for the ride. Tune into https://t.co/nFYnA1vDbK to watch the astronauts splash down in the Gulf of Mexico at 2:48pm ET. pic.twitter.com/DvNc25gXRR