Día de los gastronómicos.

Todos los 2 de agosto se celebra el Día del Trabajador Gastronómico en conmemoración al día en el que se constituyó la Federación Obrera Argentina de la Industria hotelera (FOAIH). Desde aquel momento, todos los gremios de las ramas hoteleras y gastronómicas constituidas en todo el territorio nacional a lo largo de más de 40 años se reunieron bajo un mismo nombre.

Hacia el año 1904 los trabajadores hoteleros y gastronómicos comenzaron a sindicalizarse en distintas zonas del país por rama de actividad, dando lugar a sindicatos de cocineros, mozos, mucamas, barmans, o por ejemplo, de cocineros, mozos y afines, cuando el gremio agrupaba a varias ramas.

El estatuto se afianzó bajo el nombre de Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.

A lo largo de todo el país se suelen organizar competencias entre mozos o grandes comidas, pero este año por motivo de la pandemia estas celebraciones tan características entre los gastronómicos deberán esperar.