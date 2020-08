Leonardo Pisculichi, con la Banda Roja. NA.

El mediocampista del Burgos, equipo que milita en la Segunda División "B" de España, Leonardo Pisculichi, expresó este domingo su deseo de volver a vestir la camiseta de River, aunque remarcó que "no es el mejor momento" para regresar y que nadie le "propuso nada".

"Sería un sueño volver. Sé que es un momento difícil y no está en mis manos, lo entiendo perfectamente. Hay que volver a renovarse, tener buenos jugadores", expresó Pisculichi en una entrevista a través de la red social Instagram.

Y añadió: "A River le está yendo bien, Marcelo Gallardo tiene una capacidad enorme de reinventarse en cada campeonato, y se hace mas dificil".

En ese sentido, el volante ofensivo de 36 años, compañero del ex arquero del "Millonario" Marcelo Barovero en el elenco español, continuó: "No puedo prometer nada, porque no lo sé, tengo un año más en el Burgos".

"Ya estoy grande, aunque quisiera, no es el mejor momento para volver. Aunque mi sueño sea volver, nadie me propuso nada. Tengo en claro que yo ya tuve mi momento en River, y gracias a Dios nos fue muy bien como equipo, dejamos una gran huella", agregó.

Finlamente, volvió a elogiar al "Muñeco" Gallardo como DT: "Tiene mucho ojo a la hora de entender y formar un grupo, y después trasladar todo eso al campo de juego, que es lo mas difícil. Los grupos que armó Marcelo fueron increíbles y quedó demostrado en el campo".

Durante su paso por River, Pisculichi obtuvo la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2014, la Suruga Bank 2015 y la Copa Libertadores 2015.