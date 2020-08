Pandemia de coronavirus en Argentina. NA.

En horas de la noche de este domingo, fueron confirmados 5.376 nuevos casos de COVID-19 en la Argentina. Con estos registros, suman ya 201.919 positivos en el país.

Ya fueron dados de alta 89.026 pacientes.

Del total de casos, 1.123 (0,6%) son importados, 56.975 (28,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 110.459 (54,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Noticias relacionadas

Desde el último reporte emitido, se registraron 36 nuevas muertes. 18 hombres, 15 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 residentes en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Santa Fe; y 18 mujeres; 14 residentes en la provincia de Buenos Aires; y 2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Córdoba; y 1 residente en la provincia de Mendoza.

Los nuevos datos difundidos se suman a los de las 16 muertes informadas en horas de la mañana del domingo. Se trató de cinco hombres residentes en la provincia de Buenos Aires; tres en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Chaco; y tres mujeres residentes en la provincia de Buenos Aires; dos en la Ciudad de Buenos Aires y una en Mendoza y Santa Fe.

Al momento la cantidad de personas fallecidas es 3.648.

Casos confirmados. Twitter: Juan Andrés Fraire.

De acuerdo a los últimos datos disponibles, hay 1.122 personas internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación total de camas llega al 55.5% a nivel nacional y al 65.2% en el AMBA.

Proporción de casos confirmados. Twitter: Juan Andrés Fraire.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó esta mañana que desde este lunes regirá nuevamente la prohibición de los encuentros sociales en todas las provincias que tenían habilitados los encuentros.

Your browser does not support the video element.

Parte de coronavirus en Argentina. Canal 26.

De las 107 mil personas que aún no se recuperaron, 1128 están internadas en unidades de terapia intensiva (UTI).

Por esta y otras enfermedades, la ocupación de las UTI llegó al 64,5% en el AMBA y al 55,1% a nivel nacional.