Miguel Ángel Pichetto. NA.

El ex senador y actual titular de la AGN, Miguel Ángel Pichetto, criticó duramente las decisiones del Gobierno Nacional en el marco de la pandemia y sostuvo que "parecería que la Argentina está en el África subsahariana y el Uruguay, en Suiza".

"Uruguay está acá no más, cruzando el río, y ahí hubo una cuarentena semi-voluntaria, hay escuelas. Parecería que la Argentina está en el África subsahariana y el Uruguay, en Suiza", consideró el ex candidato a vicepresidente en una entrevista televisiva.

Asimismo, señaló: "Estamos parados en un momento de gran incertidumbre, en una actividad económica semiparalizada por una cuarentena que parece que sigue. Esto está causando estragos increíbles".

"Lo que pasa es que desde el Poder Ejecutivo nacional impulsan el miedo. Si la vacuna no aparece hasta dentro de un año, el país desaparece. Hay que cuidarse, no hacer reuniones multitudinarias, pero hay que empezar a mover la economía porque si no, no vamos a poder recuperarnos", manifestó.

"Hay situaciones en el país que, si bien no son la muerte, implican depresión grave, pérdida del sentido de la vida, cierre de tu comercio que a lo mejor tuviste durante 30 ó 40 años, cierre de pymes", aseguró, en tanto que agregó: "Hay un montón de frustraciones que se están acumulando porque esta es una de las cuarentenas más largas del mundo, carece casi de sentido común ya".

También sostuvo que el Presidente debería "tener una visión más integral y "poner un equipo más interdisciplinario, con psicólogos y psiquiatras, porque la gente está también siendo afectada en su vida cotidiana", ya que "no es normal quedarte en tu casa todo el tiempo".

"Lo que inmoviliza al Gobierno es el miedo. No le permite tomar una decisión de apertura", analizó.

"Acá hay una persistencia de la visión de los infectólogos que han tomado la decisión de gobernar la Argentina en una cuarentena prolongadísima y no te dicen cuándo va a ser el pico. Ahora dicen que puede ser en agosto. Está todo bien, pero no trabaja nadie ahora, las empresas y los comercios se funden, los hoteles están cerrados, no hay vuelos de cabotaje, los chicos pierden las clases", señaló.

Y concluyó: "Hay una construcción última casi policial. Yo recuerdo, cuando era joven, en la dictadura los controles de autos, hoy esto está tremendo, es una locura. Hay gente que quiere salir a trabajar, a la que se la está controlando, que hace colas interminables. Creo que hay que salir de esta lógica".