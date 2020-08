Guillermina Valdés, INSTAGRAM.

Guillermina Valdés está más destapada que nunca. Suele utilizar sus redes sociales para compartir los productos de su marca o de otras que la convocan para publicitar un producto, la empresaria suele mostrarse muy sensual en sus posteos, tal como en esta oportunidad.

La modelo se mostró en una publicación con vista desde arriba, en donde se la puede ver completamente desnuda, en la cama y apenas recubierta con una sábana blanca, que dejó poco lugar a la imaginación.

Su figura se llevó todas las miradas y tras explotar la térmica en las redes, la ex mujer del conductor del Bailando cosechó en minutos cerca de 30 mil "me gusta" y millones de halagos.

Guillermina en Instagram, @guillevaldes1

"Sos tremendamente hermosa", "me enamoré", ", "sos un fuego", "si me levanto y te encuentro así , me muero", fueron algunos de los mensajes que le dispararon sus seguidores, principalmente la tribuna masculina que quedó enloquecida con su cuerpo.