Fernanda Vives. Instagram.

La ex vedette Fernanda Vives denunció acoso a su hija por parte de un pedófilo en Instagram. Fue el viernes pasado cuando interrumpió una transmisión que Brisa (9 años) estaba haciendo en su cuenta de Instagram debido a un repudiable comentario de índole sexual que le realizó un usuario.

Enojada por la situación, Fernanda decidió tomar el toro por las astas para dar a conocer públicamente lo vivido: “Voy a bloquear a una persona que hizo un comentario muy, muy malo y habría que denunciarlo. La mamá está mirando todo. Si después me ayudan lo pongo en mi Instagram y lo denunciamos para que los chicos puedan seguir teniendo la libertad de hacer un vivo como lo está haciendo Brisa”

Luego, la ex vedette contó en sus redes que, a pesar de las denuncias que realizaron ella y sus seguidores, Instagram aún no da de baja la cuenta del acosador. De ahí, su preocupación y su seguimiento del tema para poner fin a la cuestión ya que el sujeto le empezó a escribir en su propia cuenta.

Fernanda publicó la conversación privada que mantuvo con el pedófilo. El hombre le envió un audio insultándola, incluso.

“Este hijo de mil pu** ahora me amenaza y me escribe a mi Instagram personal y también me mandó un audio”, reveló la ex vedette y agregó: "¡La verdad, tengo miedo! Temo por mi hija y por mi familia".

El sujeto que las acosó y atacó en redes no se quedó callado: "Dejan en libertad a violadores y me van a meter preso por un comentario pedorro. Jajaja. No me hagas reír gorda pelot***", le respondió en uno de los mensajes el usuario a Fernanda.

"Todavía Instagram no le cerró el Instagram a este tipo. Y estoy esperando que la Justicia pueda hacer algo", expresó Vives en su propia cuenta a la espera de un accionar contra este tipo de actos.