La Mirada, de Roberto García. Canal 26.

En su tradicional editorial durante su programa "La Mirada" por CANAL 26, el periodista Roberto García, habló sobre el complicado estado de situación de la renegociación de la deuda externa argentina entre el Gobierno y los bonistas extranjeros. También se refirió al nuevo rol de Cristina Fernández de Kirchner, dejando de lado su perfil bajo con el que venía manejándose hace tiempo.

Ahora, "Alberto Fernández va a tener que tomar una posición, porque Cristina Fernández se despertó", sentenció García en su programa.

"¿De qué voy a hablar para parecerme a los programas de la tarde?, Bueno, de quién está "enamorado" el ministro de Economía, Martín Guzmán, o cuáles son los dos apodos que tiene el presidente de la Nación y que en general no han trascendido, ni se conocen", comenzó diciendo García.

Respecto de la renegociación de deuda, dijo el periodista en Canal 26: "Lo que uno creía que iba a ser una solución, ya no rápida, pero sí certera con los acreedores internacionales, con el tema de los bonistas, se complicó. Y se ha complicado tan seriamente que el presidente, la vicepresidente y el ministro de Economía han dicho "nosotros no nos movemos de este punto, que sería de 53, y de ahí no vamos a dar más nada", mientras que los acreedores internacionales dijeron nosotros encabezamos un grupo que no acepta ese número de 53, queremos un poco más".

"La diferencia es mínima, parece de necios que no se pueda resolver, pero evidentemente los dos están en una gran puja y la Argentina entra en una situación muy particular, porque el Ministro de Economía está "enamorado y subyugado" con Cristina de Kirchner, que ha empezado a actuar en la vida política con una intensidad que hasta ahora no había mostrado", continuó García.

"En consecuencia está complicado, y encima Guzmán está buscando abrir otro frente de negociación; esto es estamos peleando por el Este y ahora queremos pelear por el Oeste, dividiendo sus fuerzas, en este caso con el Fondo Monetario Internacional", sostuvo García sobre la nueva estrategia del Gobierno.



"Van a ser semanas bravas, al menos en apariencia, a menos que alguno encuentre una forma de entendimiento", sostuvo, y continuó: "Decía que Cristina se había despertado, de un modo muy particular, porque ella cada tanto escribía un tuit, pero esta semana se sacó dos fotos. Primero se sacó dos fotos de tono presidencial, algo que generalmente los vicepresidentes no hacen, recibiendo en su despacho a una comisión de empresarios de la agroindustria y también recibiendo a grupos sociales que abundan tanto en la Argentina".

"Y simultáneamente salió a apoyar a Guzmán, a Berni y a Kicillof, y bajo el nivel de la cintura decidió también apoyar a Mario Ishi, y todo el resto del componente cristinista, kirchnerista, camporista, salió a acompañar esto que decidió", sostuvo García, remarcando las diferencias de posturas con el presidente Alberto Fernández. "Esto se da en el marco de una crisis violenta entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta", agregó García.

"A Cristina Fernández le molestó mucho que el presidente Alberto Fernández hubiera tratado de amigo a Horacio Rodríguez Larreta", comentó.

"Cristina está preocupada porque le parece que el Gobierno no arranca, que no anda, que crea demasiadas comisiones especiales pero no resuelve", sostuvo el periodista en Canal 26.

En el mismo sentido dijo García que a Cristina le llegaron guarismos al Instituto Patria que no muestran buenas perspectivas ni para ella ni para el Gobierno, por lo cual "o lo sale a apoyar, pero con críticas, y con esto está claro que Cristina está radicalizando su posición".

Finalmente, dijo que había prometido contar dos apodos que recibe el presidente, y al respecto sostuvo: "Hay uno muy simpático, pero del que no voy a decir nada, pero el otro apodo fue inventado por los intendentes de la provincia de Buenos Aires, especialmente del peronismo. Yo no voy a dar el apodo pero sí voy a dar las iniciales. La primera palabra empieza con "G" y la segunda empieza con "B".

"Y hasta aquí llegamos", cerró su editorial misterioso Roberto García en su programa del lunes.