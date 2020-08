Martín Guzmán en conferencia junto a Máximo Kirchner y Sergio Massa.

El Gobierno Argentino aguarda con gran expectativa concretar los detalles finales del acuerdo "de palabra" con los bonistas extranjeros por la Deuda en las próximas horas para posteriormente poder llegar a anunciarlo. Esta oferta es la quinta, luego del comienzo de las negociaciones con los acreedores privados de deuda a fines de abril.

Tras un valor presente neto inicial de unos 39 dólares, la mejora alcanzaría en este caso hasta un poco más de los 54 dólares. Los bonistas, en su anterior contrapropuesta, reclamaban 56, 6 dólares, que ahora estarían dispuestos a dejar de lado.

La versión sobre el acuerdo comenzó a surgir con fuerza luego de la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo con el titular de Economía, Martín Guzmán, y terminó activando una fuerte suba en los mercados.

El ministro de Economía se comunicó por videoconferencia con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y visitó en su domicilio a la vicepresidenta Cristina Kirchner, para informarles a todos sobre los detalles del acuerdo alcanzado.

El Gobierno argentino y los bonistas también se habrían puesto de acuerdo respecto de cambios en las fechas de pago que estaban previstas y en el interés de algunos tramos del canje de títulos. Para llegar al acuerdo el Gobierno subió claramente su propuesta inicial de u$s 39 hasta los u$s 55, pero por debajo de los u$s 56,6 que habían reclamado en su última contrapropuesta los acreedores.

Si bien es cierto quer la negociación todavía no se ha cerrado del todo, se dieron importantísimos avances el fin de semana y este mismo lunes, señalaron fuentes de los grupos de inversión, que aún no se pronunciaron oficialmente. De acuerdo a trascendidos, habría también una suba en los pagos a los acreedores de alrededor de u$s 130 millones anuales en el período 2020/ 2030; y entre u$s 40 y u$s 50 millones entre 2020 y 2024, dependiendo de la combinación de bonos. El bono sobre los intereses vencidos tendría una tasa superior al 1% en dólares y 0,5% en euros que ofreció el gobierno pero no llegará al 4,9% que pretendían los bonistas.

Con este marco, las acciones argentinas cotizadas en Nueva York experimentaron hoy una tendencia altamente positiva pasadas las 14 horas, luego de divulgarse en el mercado financiero la noticia de que el Gobierno y los bonistas habrían acordado el valor de oferta y así concretarexitosamente la operación de canje de deuda en dólares emitida bajo ley extranjera.

Los papeles de Galicia, Macro y Pampa, los más líquidos en Nueva York, habían arrancado el día con bajas de hasta el 2%, pero a las 14.30 hora argentina mostraban subas de entre el 8 y el 10%.

Por su lado, los bonos en dólares, que habían experimentado bajas del 2%, empezaban a recortar terreno, lo mismo que el riesgo país, que mejoró de 2.316 puntos a 2.269 puntos.

Las versiones sostienen que el punto de encuentro entre deudor y acreedor se había fijado en un valor de la oferta, medida en valor presente neto, de 54,3 dólares, es decir un dólar por encima del último valor ofrecido por la Argentina.

Esa mejora salió luego de que se filtrar la información de que la oferta anterior, de 53,3 dólares, había alcanzado solo el 35% de las adhesiones.

También se discutían cuestiones legales vinculadas a las clausulas de acción colectiva (CAC) y su manipulación por parte del Gobierno, para lograr cumplir con dichas exigencias.

Casualidad o no, es posible que la Argentina, de confirmarse estas versiones, realice el anuncio de acuerdo casi en simultáneo con el gobierno de Ecuador. Su presidente, Lenin Moreno, avisó esta mañana en su cuenta de Twitter que había alcanzado un acuerdo con los acreedores, y hoy a las 17 horas se darían los detalles de la operación. Lo anunciaba así

¡GRAN NOTICIA para #Ecuador! Alcanzamos la mayoría necesaria para renegociar los bonos de nuestra deuda externa. Con esto, liberamos recursos para la protección social y reactivación económica. @RichardM_A dará detalles en las próximas horas. #JuntosEcuador #NegociaciónDeuda