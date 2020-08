El momento del robo. Foto gentileza Telefe Córdoba.

IMÁGENES SENSIBLES. Un increíble hecho de inseguridad tuvo lugar en la provincia argentina de Córdoba. Fue cuando una periodista entrevistaba a un chofer debido a los nuevos recorridos de los colectivos en la provincia cuando un delincuente le arrebató su teléfono celular.

Una movilera de Telefé Córdoba sufrió este lunes un robo mientras realizaba una salida en directo para su canal.

El hecho de inseguridad y violencia quedó grabado en video.

Noticias relacionadas

La víctima del robo es la periodista Flavia Vanesa Fochesato mientras hacia el móvil en vivo para Despertate, el programa de Ideas HD para Telefé Córdoba.

"Es un iPhone, no les sirve y ella lo usa para trabajar", relató su compañero de trabajo Diego Robledo en sus redes sociales.

El robo tuvo lugar cuando Fochesato hacía una nota en barrio Cerveceros sobre los nuevos recorridos de los colectivos. Mientras hablaba con el conductor sufrió el arrebato.

Your browser does not support the video element.

El robo captado en vivo. Video gentileza Telefe Córdoba. IMÁGENES SENSIBLES.

Pasadas las 8.30 del lunes, la Policía detuvo al supuesto ladrón y la movilera recuperó el dispositivo, según informó Robledo.