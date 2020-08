Sergio Massa liderará la sesión en Diputados.

La Cámara de Diputados buscará aprobar hoy, en una sesión especial, la ampliación del presupuesto por casi $ 1,9 billón y convertir en ley el proyecto de reestructuración de la deuda emitida bajo legislación argentina, que ayer obtuvo dictamen unánime en un plenario de comisiones.

La sesión que se llevará a cabo a las 14 fue acordada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, el viernes pasado, para poder tratar también el proyecto de reestructuración de deuda que el día anterior obtuvo sanción en el Senado.

En ese sentido, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas debatió ayer la reeestructuración de la deuda emitida bajo la legislación nacional y emitió el dictamen de manera unánime con el respaldo de los principales bloques.

Noticias relacionadas

Según la iniciativa, los tenedores de los títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo, en el marco del plan que se encuentra actualmente vigente. Un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, explica que el proyecto para la reestructuración de US$ 41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi US$ 20.000 millones hasta 2030.

Previo a ese encuentro, el Frente de Todos se reunió, en forma virtual, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, con quien acordaron eliminar el artículo referido al IVA a la leche que está contemplado en el proyecto de ampliación presupuestaria, que será incluido en el futuro en un proyecto de reforma tributaria.

El proyecto de ampliación del presupuesto autoriza al Gobierno a ampliar las erogaciones por un monto cercano a $ 1,9 billón, con lo que la proyección total de gastos para 2020 superaría los $7,3 billones, con un incremento del 33%. El objetivo es solventar programas sociales y laborales con el fin de paliar la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.