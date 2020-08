Alberto Fernández con su equipo renegoció la deuda argentina.

El Gobierno anunció hoy que llegó a un acuerdo de reestructuración de la deuda con los tres principales grupos de acreedores, y destacó que el país logra así un "alivio significativo". Además, extendió hasta el 24 de este mes el plazo de adhesión de los acreedores para adherir al canje, que vencía este martes.

El acuerdo permitirá canjear u$s66.300 millones en títulos emitidos bajo ley extranjera.

"La República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los Acreedores que brindan Respaldo ) llegaron a un acuerdo en el día de la fecha que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo", informó el Poder Ejecutivo.

En un comunicado emitido en la madrugada de este martes, la Casa Rosada garantizó que la Argentina "ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos establecidas en su Invitación del 6 de julio".

De todos modos, también aclaró que las modificaciones no significarán "aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora". Para arribar al acuerdo, la Argentina ofreció un dólar más de valor presente neto, hasta los u$s 54,30, y los bonistas bajaron su pretensión de recibir más de u$s 56.

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:



1- Las fechas de pago sobre los Nuevos Bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre.

2- Los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y compensación por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.

3- Los nuevos bonos 2030 en USD y en Euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.

4- Los nuevos bonos 2038 en USD y en Euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en Julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.

"Tal como se contempla en la Invitación, los tenedores de los bonos denominados en Euros y CHF podrán canjear sus bonos por los nuevos bonos denominados en USD, sobre la base de los tipos de cambio vendedor en Euro/CHF/USD como se exhiba en la página FXC del monitor de precios Bloomberg, o por cualquier fuente de cotización reconocida seleccionada por los bancos colocadores a su sola y absoluta discrecionalidad si Bloomberg no estuviera disponible, o estuviese manifiestamente errónea, a las o alrededor de las 12.00 pm hora de Nueva York el día 6 de agosto de 2020", puntualizó el comunicado.

Y añadió: "en consecuencia, los límites de emisión sobre los nuevos bonos denominados en dólares estadounidenses se aumentarán para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la Invitación original y la Invitación revisada".

Según el texto oficial, "el acuerdo de los acreedores que brindan respaldo con respecto a los términos de reestructuración está expresamente sujeto a que los documentos de los nuevos bonos de Argentina, incluya estos ajustes propuestos".