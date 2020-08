Morena vs Karina. Instagram.

Morena Rial se puso crítica y se burló de la performance de Karina Jelinek en su debut en el Cantando 2020 interpretando La Tonta, el éxito de Jimena Barón.

El lunes 3 de agosto por la noche, la modelo se presentó en el programa conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, y la hija de Jorge Rial fue una de las espectadoras, tal como lo mostró en las historias de su cuenta de Instagram.

“Huyendo”, indicó la influencer al ver cómo Karina Olga y su compañero, Fran Eizaguirre, entonaban las estrofas de la canción dedicada a la relación que la actriz tuvo con el exfutbolista y padre de su único hijo, Daniel Osvaldo.

Cuando la exnovia de Leonardo Fariña soltó uno de los 'vuelvo a ser' de la letra, More Rial respondió con una carcajada, misma reacción que tuvo al ver la cara que puso Nacha Guevara al momento de juzgar a la pareja en el certamen.

"Amo a Nacha”, aseguró la mamá de Francesco Benicio Ambrosioni cuando la integrante del jurado le dijo a Jelinek que “no pegó una nota”.

Con el pasar de sus stories, finalmente se reveló el motivo del desprecio de Morena hacia Karina: la hija del conductor de Intrusos es muy cercana a Cristian Fontán, el cantante con el que la autora de 'lo dejo a tu criterio' iba a competir hasta que decidió cambiarlo por no sentirse cómoda con su tono de voz.

“Sos el uno”, le escribió More Rial al artista que quedó desvinculado del reality show emitido por El Trece y producido por Laflia, compañía fundada por Marcelo Tinelli.

Por su performance de La Tonta, Karina Jelinek y Fran Eizaguirre recibieron 17 puntos y son firmes candidatos a quedar sentenciados junto a Lizardo Ponce y Esmeralda Mitre, entre otros competidores.

Recordemos que Morena se lanzó como cantante en 2017 dedicándole una canción a su papá en el Circo Rodas. Desde aquella vez, la joven de 21 años de edad grabó varios covers de cumbia y reggaetón, como por ejemplo, el mash up que intepretó en los Premios Martín Fierro Digital 2019, así como también un tema propio dedicado al hijo que tuvo con Facundo Ambriosioni titulado Hello Baby. (Video El Trece)