El presidente Donald Trump ha acordado dar a la empresa china ByteDance 45 días para negociar la venta de la popular aplicación de vídeos cortos TikTok a Microsoft Corp, según dijeron el domingo tres fuentes familiarizadas con la situación.

Dirigentes estadounidenses han dicho que TikTok, controlada por su matriz china, representa un riesgo nacional por los datos personales que maneja. Trump dijo el viernes que tenía previsto prohibir TikTok en Estados Unidos después de descartar la idea de una venta a Microsoft.

Sin embargo, tras una discusión entre Trump y el máximo ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, la empresa de Redwood, con sede en Washington, dijo el domingo en un comunicado que continuaría las negociaciones para comprar TikTok a ByteDance, y que tenía como objetivo llegar a un acuerdo antes del 15 de septiembre.

Según una de las fuentes, Trump cambió de opinión tras la presión de algunos de sus asesores y muchos miembros de su partido republicano. La prohibición de TikTok provocaría frustración entre muchos de sus jóvenes usuarios con las elecciones presidenciales de noviembre a la vuelta de la esquina y probablemente desencadenaría un aluvión de demandas judiciales. Varios parlamentarios republicanos han hecho declaraciones en los últimos dos días instando a Trump a apoyar la venta de TikTok a Microsoft.

Las negociaciones entre ByteDance y Microsoft serán supervisadas por el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), una comisión estadounidense que tiene la potestad de bloquear cualquier acuerdo, según las fuentes consultadas, que solicitaron el anonimato. Microsoft advirtió en su comunicado que no hay certeza de que se llegue a un acuerdo.

“Microsoft aprecia plenamente la importancia de abordar las preocupaciones del presidente. Tiene el compromiso de adquirir TikTok a condición de que se realice una revisión completa de la seguridad y se proporcionen ventajas económicas adecuadas a Estados Unidos, incluyendo al Tesoro de Estados Unidos”, dijo Microsoft en un comunicado.

ByteDance y la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre las conversaciones de Microsoft. En una declaración emitida a finales del domingo que no mencionaba a TikTok, ByteDance dijo que se enfrentaba a “complejas e inimaginables dificultades”.

El lunes ByteDance dijo que la empresa había iniciado conversaciones con una empresa tecnológica para ayudarle a seguir ofreciendo la red social TikTok en EEUU, según informó una fuente consultada basándose en una carta interna de la empresa. (Reuters)