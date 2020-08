Karina Jelinek debutó en el Cantando 2020, Fotos El Trece

Karina Jelinek debutó en el Cantando 2020 y también hubo tiempo para hablar de los rumores de romance con la bella Flor Parise.

Ante la consulta de Moria Casán si estaba en pareja y además molesta por las versiones, Jekinek respondió: "Estoy soltera. No me gusta que se hable con mi vida privada cuando yo no lo dije. Nunca dije estoy con alguien. Dije 'estoy soltera' y se metieron con mi vida y no me gustó".

Karina y Flor. Instagram.

"En el momento que yo me sienta preparada para decir que estoy con alguien, lo voy a hacer", agregó Karina Olga que se mostró seria ante el interrogatorio de la jurado.

"Escuché que la amiga está celosa de Floppy Tesouro", le dijo Moria. Desentendida de las versiones, Karina respondió: "Todas las amigas son celosas, pero me cuidan"

Las palabras de Karina generaron más dudas en torno a su posible noviazgo... habrá que esperar que blanquee su situación amorosa... porque ahora afirma estar "soltera".