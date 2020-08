Explosión en El Líbano, REUTERS.

Dos fuertes explosiones en la zona portuaria sacudieron y destrozaron hoy parte de la capital libanesa, Beirut, y provocaron al menos 73 muertos y más de 3.700 heridos, según el Gobierno, quien además informó que la explosión estuvo vinculada a un depósito de 2.700 toneladas de nitrato de amonio en el puerto, confiscadas hace seis años y abandonadas sin medidas de seguridad.

El ministro de Salud de Líbano, Hassan Hamad, informó en la televisión el saldo de muertos y heridos, poco después de que el gobernador de Beirut, Marwan Abboud, comparara la situación de daños y víctimas con Hiroshima, una de las dos ciudades japonesas a las que Estados Unidos atacó con bombas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial.

Tanto el presidente, Michel Aoun, como el primer ministro, Hassan Diab, convocaron públicamente a un día de duelo para mañana, lo que suma, además, al inicio de la nueva cuarentena decretada el lunes por el rebrote de los casos de coronavirus.

Aunque aún no hay una explicación oficial para las explosiones, el jefe de Seguridad Interna del Líbano, Abbas Ibrahim, explicó a la prensa, tras visitar la zona devastada, que los estallidos ocurrieron en el área portuaria de Beirut, en una sección que almacena materiales altamente explosivos, aunque no pirotecnia, como se había informado antes, según la agencia oficial de noticias estatal NNA.





Al visitar el lugar de la explosión, el jefe de Seguridad Interna, Ibrahim, pidió calma ante la falta de certezas.





"No podemos adelantarnos a las investigaciones", dijo según replicó el canal de noticias ruso RT.





Sin embargo, el propio ministro del Interior, Mohammed Fahmi, lanzó una hipótesis ante la prensa.

Explosión gigantesca en el Líbano, Beirut, REUTERS

